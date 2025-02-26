Казахстанский фехтовальщик завоевал "бронзу" чемпионата Азии среди кадетов и юниоров
Сегодня, 13:43
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Сегодня, 13:43Сегодня, 13:43
130Фото: olympic.kz
Предствитель команды Казахстана по фехтованию на шпаге Кирилл Проходов стал бронзовым призерос чемпионата Азии среди кадетов и юниоров в Кувейте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации.
Наш спортсмен успешно прошел квалификацию.
Турнир на выбывание Кирилл начал с победы над Абдаллой Альнасером (Иордания). Затем он выиграл у соперника из Китая Ся Бояна.
В поединке за выход в восьмерку сильнейших жребий свёл его с товарищем по команде Богданом Лукиным. Кирилл выиграл со светом 15:9.
В четвертьфинале он одержал победу над Ши Джинзе (Китай). Однако в упорном полуфинальном поединке против Ман Юена (Гонконг) Кирилл уступил с разницей в один укол - 14:15.
Таким образом, Проходов завершил ЧА на третьем месте.
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