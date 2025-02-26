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Казахстанский фехтовальщик завоевал "бронзу" чемпионата Азии среди кадетов и юниоров

Сегодня, 13:43
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olympic.kz Сегодня, 13:43
Сегодня, 13:43
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Фото: olympic.kz

Предствитель команды Казахстана по фехтованию на шпаге Кирилл Проходов стал бронзовым призерос чемпионата Азии среди кадетов и юниоров в Кувейте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации. 

Наш спортсмен успешно прошел квалификацию. 

Турнир на выбывание Кирилл начал с победы над Абдаллой Альнасером (Иордания). Затем он выиграл у соперника из Китая Ся Бояна. 

В поединке за выход в восьмерку сильнейших жребий свёл его с товарищем по команде Богданом Лукиным. Кирилл выиграл со светом 15:9.

В четвертьфинале он одержал победу над Ши Джинзе (Китай). Однако в упорном полуфинальном поединке против Ман Юена (Гонконг) Кирилл уступил с разницей в один укол - 14:15.

Таким образом, Проходов завершил ЧА на третьем месте.

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