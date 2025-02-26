Предствитель команды Казахстана по фехтованию на шпаге Кирилл Проходов стал бронзовым призерос чемпионата Азии среди кадетов и юниоров в Кувейте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации.

Наш спортсмен успешно прошел квалификацию.

Турнир на выбывание Кирилл начал с победы над Абдаллой Альнасером (Иордания). Затем он выиграл у соперника из Китая Ся Бояна.

В поединке за выход в восьмерку сильнейших жребий свёл его с товарищем по команде Богданом Лукиным. Кирилл выиграл со светом 15:9.

В четвертьфинале он одержал победу над Ши Джинзе (Китай). Однако в упорном полуфинальном поединке против Ман Юена (Гонконг) Кирилл уступил с разницей в один укол - 14:15.

Таким образом, Проходов завершил ЧА на третьем месте.