Карагандинский дзюдоист Ислам Бозбаев стал бронзовым призёром Кубка Европы, который прошёл в грузинском городе Гори, передаёт BaigeNews.kz Соревнования собрали около 200 участников из 15 стран, и конкуренция за медали оказалась крайне высокой. В составе сборной Казахстана выступали два представителя Карагандинской области - Махамбет Даткин (весовая категория до 81 кг) и Ислам Бозбаев (до 100 кг). Именно Бозбаеву удалось войти в тройку призёров и принести стране бронзовую награду.

На пути к пьедесталу Ислам провёл четыре поединка. В стартовом бою он встретился с грузинским спортсменом и уступил по решению судей. Однако уже во втором поединке Бозбаев продемонстрировал уверенное превосходство над соперником из Сербии, одержав победу со счётом 10:0. Такой же результат он повторил и в следующей встрече с представителем Азербайджана. В решающем бою за третье место карагандинец боролся с украинским дзюдоистом. Ислам завершил встречу эффектной чистой победой - броском на лопатки.

Сам спортсмен отметил высокий уровень турнира и силу соперников, подчеркнув, что в его весовой категории выступал даже серебряный призёр Олимпийских игр в Рио, который не смог пробиться в призы. Это, по словам Бозбаева, говорит о серьёзной конкуренции и высоком уровне организации турнира.

В ближайшее время Ислам Бозбаев отправится на тренировочные сборы в Астану, где тренерский штаб будет решать, в каких международных соревнованиях ему предстоит защищать честь региона и страны.