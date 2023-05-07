Казахстанский дзюдоист сотворил сенсацию на чемпионате мира

Фото: instagram.com/kaz_judoteam

Казахстанский дзюдоист Нурканат Серикбаев одержал сенсационную победу на чемпионате мира-2023 по дзюдо, который проходит в Дохе (Катар), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В 1/8 финала в весовой категории до 60 килограммов Серикбаев встретился с тайваньцем Яном Юнвэем и победил его.

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Таким образом, Нурканат Серикбаев вышел в четвертьфинал чемпионата мира. Добавим, что Ян Юнвэй является титулованным спортсменом: он лидер мирового рейтинга, серебряный призер Олимпиады-2020, бронзовый призер ЧМ-2022, двукратный серебряный призер чемпионата Азии (2019, 2021). Также он выигрывал "бронзу" континентального первенства в 2022 году и "бронзу" Азиатских игр в 2018 году.