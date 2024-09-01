Казахстанский дзюдоист Санжар Еруланулы стал чемпионом мира среди кадетов в Перу

Представитель команды Казахстана по дзюдо Санжар Еруланулы одержал победу на чемпионате мира среди кадетов в Лиме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации дзюдо Казахстана.

Санжар завоевал титул чемпиона в весовой категории до 90 килограммов. В решающей схватке Санжар досрочно победил украинца Дмитро Лебида.

Казахстанец, занимающий пятое место в мировом рейтинге, начал своё выступление на турнире со второго круга. Он провёл четыре схватки, в каждой из которых уверенно побеждал соперников.