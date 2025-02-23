Казахстанский дзюдоист Шерзод Давлатов одержал победу на Кубке Европы по дзюдо, который проходит 22–23 февраля в Варшаве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по делам спорта и физической культуры МТС РК.

Выступая в весовой категории до 60 кг, Давлатов одержал победу, завоевав золотую медаль.

Ранее, в 2024 году, спортсмен стал победителем Гран-при в Загребе, где в финале одолел Ахмада Юсифова из Азербайджана, применив прием "аси-вадза". Кроме того, он стал финалистом чемпионата мира среди военнослужащих.