Казахстанский дзюдоист одержал победу на Кубке Европы в Польше
Выступая в весовой категории до 60 кг, Шерзод Давлатов завоевал золотую медаль.
Сегодня, 09:13
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Сегодня, 09:13Сегодня, 09:13
192Фото: пресс-служба Комитета по делам спорта и физической культуры МТС РК
Казахстанский дзюдоист Шерзод Давлатов одержал победу на Кубке Европы по дзюдо, который проходит 22–23 февраля в Варшаве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по делам спорта и физической культуры МТС РК.
Выступая в весовой категории до 60 кг, Давлатов одержал победу, завоевав золотую медаль.
Ранее, в 2024 году, спортсмен стал победителем Гран-при в Загребе, где в финале одолел Ахмада Юсифова из Азербайджана, применив прием "аси-вадза". Кроме того, он стал финалистом чемпионата мира среди военнослужащих.
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