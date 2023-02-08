Казахстанский дизайнер обуви представит коллекцию на выставке в Милане

Фото: фото из личного архива Айжан Асенбаевой

Основатель компании по производству обуви Айжан Асенбаева примет участие во всемирной выставке в Милане. В интервью корреспонденту BaigeNews.kz она рассказала, что стала первым представителем модной индустрии из СНГ.

Основатель компании по производству обуви Айжан Асенбаева примет участие во всемирной выставке в Милане. В интервью корреспонденту BaigeNews.kz она рассказала, что стала первым представителем модной индустрии из СНГ в Италии.

По словам Асенбаевой, самая крупная креативная фэшн выставка соберёт дизайнеров и байеров со всего мира. Мероприятие состоится 19-21 марта. На выставке будут представлены изделия в трёх классах – эконом, средний и люкс. Продукция казахстанки выступит в третьем сегменте, где цены начинаются от 120 долларов. Дизайнер признаётся, что несколько лет была лишь гостем и наблюдателем этого знакового события в индустрии моды.

"Они строго это (участие – прим. автора) рассматривают. Во-первых, они смотрят на страницу, на сайт, сколько лет я в работе, сколько лет бренду. Они запрашивали все документы. Полтора-два месяца рассматривали. Например, я сейчас на фабриках в Стамбуле, и узнала, что многих отклонили. Одна фабрика даже хотела перекупить моё место, чтобы самой участвовать. Когда я писала письма представителям выставки сообщив, что я из Казхстана, они ответили, что ещё никого не было из СНГ, и это для них что-то новое, и, возможно, поэтому тоже согласились", – поделилась Айжан.

Как отметила Айжан Асенбаева, участие в выставке в Милане открывает большие возможности для дизайнеров.

"А там уже все ветераны, такие как Dolce & Gabbana, Louis Vuitton и все остальные бренды. Здесь каждый год нужно участвовать, чтобы потом популизироваться на весь мир. На таких выставках бренды и дизайнеры продвигают себя и раскручиваются по всему миру. И потом люди даже не открывают бутиков, точнее, бутики открывают, но больше заинтетесованы в продаже франшиз. Одна такая выставка и покрывается оптовыми продажами, потому что любая выставка подразумевает под собой продажи и заказы: или продать франшизу, или реализовывать опт по заказам, сделанным во время выставки", – рассказала наша собеседница.

Также дизайнер рассказала о коллекции, которую представит на выставке. Так, изюминкой станут казахские орнаменты. Однако, как признается Асенбаева, без критики со стороны соотечественников всё же не обошлось.

"Я сейчас в Стамбуле, где разрабатываю свою колеекцию. Включаю национальные казахские орнаменты. Когда я только начала производить обувь, 8 лет назад, наши не принимали. Сравнивали, писали: "Как вы можете своё имя давать обуви. Люди когда носят обувь, они наступают на ваше имя". Но весь мир так делает, и люди с удовольствием носят эту обувь, даже не заморачиваются. Или ещё один пример: недавно я приоткрыла занавес, что из нашего узора я хочу сделать каблук. А стоимость разработки одного каблука обходится в тысячу долларов. Чтобы разработать колодку нужно потратить от пяти тысяч на каждую. В итоге мне написали: "Ой бай, наш орнамент под обувью", – делится казахстанка.

Перед разработкой коллекции на фабриках, Айжан Асенбаева объявила конкурс на лучшие идеи. По словам дизайнера, заявок было много, но наиболее креативных предложений так и не поступило.

"Я специально недавно объявила конкурс о том, что набираю иллюстраторов, дизайнеров, кто может что-то предложить и хотел бы что-то внести в мою коллекцию, создать уникальный дизайн обуви. Я даже грант объявила на лучшую идею и дизайн, я была готова подарить грант для поддержки его бизнеса. Но писало около 100 человек, заявок было очень много, но толкового никто так и не нарисовал. Понятно, что нужно разбираться в трендах, понимать, что такое обувь. Ещё мне принципиально было заложить наше ДНК в эту коллекцию, потому что раньше я была к этому не готова, потому что слишком много критиков было", - подчеркнула она.

Шить обувь в Казахстане достаточно сложно, признаётся наша героиня. На это влияют несколько факторов, начиная от сырья и заканчивая дорогой рабочей силой.

"Потому что люди привыкли шить одежду. Одежды на нашем рынке очень много. Восемь лет назад, когда я начинала шить обувь, на меня смотрели как на сумасшедшую: "никто же не шьёт обувь, как ты это будешь делать?" А меня вот это "никто не шьёт" и зацепило. У нас до сих пор обувной бизнес нелёгкий, одежду ты можешь шить в 2-3 костюма, а обувь – нет. Её надо заказывать серийно, все размеры: как минимум 10 штук из одной модели и одного цвета. У нас нет сырья, нет фабрик. У нас фабрики шьют детскую обувь и спецобувь по госзаказам. Но классику шить не могут. У нас нет, во-первых, материала, нет аксессуаров, а в-третьих, надо покупать колодку и наших здесь обучать. Сырьё даже Стамбул покупает из Пакистана и Ирана. А крупные бренды шьются в Китае, у них там свои фабрики. Также шьют во Вьетнаме, там самый дешевый рынок по пошиву. Наример, в Турции цена обуви будет 100 долларов, в Китае – 40", – делится подробностями дизайнер.

По мнению представительницы фэшн-индустрии, сейчас в Казахстане стали теплее воспринимать отечественные бренды.

"С годами стало лучше. Когда я начинала, недооценивали, осуждали, критиковали. Особенно молодёжь носит свое. Даже мои дети 25 и 15 лет, и они носят наше, отечественное. Им не принципиально. Они смотрят на дизайн, качество. Это мы смотрим и гоняемся за бирками, лишь бы отличиться. А молодёжь на этом не зацикливается. Потому что понимают, что у нас тоже много чего хорошего. На самом деле, непризнанных много", – говорит она.

Айжан Асенбаева добавила, что для того, чтобы быть в тренде и не отставать от коллег, необходимо продумывать коллекции на несколько сезонов вперёд. Также, по её мнению, дизайнерам нужна поддержка со стороны государства.

"Чтобы создать свой бренд, нужно думать вперёд на два сезона. Сейчас коллекция, например, "лето", но через два месяца должна быть "зима". Ты должен на полки уже выставить, а значит уже заранее разработать коллекцию. Сейчас я представляю коллекцию 2024 года "осень-зима". То есть надо думать на год вперёд. Например, когда я показываю наши узоры, говорят: "так это же не ваше, похоже на Louis Vuitton". Но я говорю что это наше. Картина была бы совсем другой, если бы наши не боялись и постоянно летали на выставки, и если бы это поддерживалось, как это делают, к примеру, турецкие власти. Например, если я регистрируюсь здесь, моя фабрика находится здесь и я шью, выставляюсь где-нибудь в Европе, то часть участия оплачивает государство. Поэтому они и летают по всему миру, не пропускают ни одну выставку. Я очень хочу чтобы наши выходили на экспорт. Конечно, у нас много чего можно показать. Когда ты участвуешь в таких мероприятиях, у тебя масштабируется всё в голове. У тебя есть понимание, что это, и как надо действовать. Чтобы дойти до участия я несколько выставок посетила, это всё с опытом приходит", – рассказала Айжан Асенбаева.

Любовь к красивой обуви у нашей собеседницы началась ещё с детства. Как признаётся сама дизайнер, по сей день она не расстаётся с высокими каблуками.

"Я за женственность, за сексуальность и за привычку. Дизайн в голове. Рождается идея – я прихожу к своим дизайнерам, сначала всё рисуется на бумаге, чтобы потом я смогла увидеть свою идею уже в руках. Сначала приглашаю художницу, озвучиваю мысли, она рисует. Я смотрю не только на то, чтобы обувь выглядела достойно, ярко и красиво. Я понимаю, что обувь должна быть ноской, практичной, удобной. Если картинка на бумаге меня устраивает, я запрашиваю на фабриках. Но на рисунке и в руках – это тоже разные вещи. Например, некоторые модели где-то не справляются, по другому шьют, прошу переделать. Если сшитая обувь мне не нравится, то мы её убираем с производства. А если надо дожать, то её доделывают", – рассказала основательница казахстанского бренда.

По мнению дизайнера, несмотря на то, что большинство людей сейчас предпочитают удобную и практичную обувь, классическая обувь никогда не утратит своего шика и востребованности.

"Сейчас весь мир перешёл на спорт. Раньше было 70 процентов – классики, 30 процентов – на сплошной подошве. Сейчас стало: 60 процентов – спорт и 40 – классика. Но люди ходят на мероприятия, вечеринки и так далее. Поэтому классика будет жить всегда", – заключила Айжан Асенбаева.