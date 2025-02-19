В Казахстане разгорелся скандал после того, как депутат Ирина Смирнова выступила с инициативой о принятии закона об иностранных агентах. По словам её коллег, предложение вызвало жёсткую реакцию в Сети, оскорбления и клевету, передаёт BaigeNews.kz.

Смирнова предложила ввести прозрачность в деятельности зарубежных НПО, чтобы государство и граждане знали, на какие цели идут иностранные средства и не наносят ли они вред интересам Казахстана.

Отмечается, что подобные законы уже действуют в США, Франции, Австралии и других странах.

По словам депутата Магеррама Магеррамова, ряд лиц начали целенаправленную кампанию по дискредитации депутата:

Распространение фейков и оскорблений;

Попытки оклеветать парламентария;

Обвинения в "заказе" травли со стороны зарубежных спонсоров.

"Устроивших эту травлю уже давно называют в числе тех, кто получал, возможно и сейчас получают, финансирование от зарубежных организаций, таких как ЮСАИД и их прокси-структуры. При этом не исключено, что и от иностранных государств напрямую получали. По сути, через информационное пространство мы столкнулись с открытым проявлением давления и попыткой оклеветать представителя высшего представительного органа власти страны. Попытка оправдаться публично, ссылаясь на взломы, только подчеркивают двойственную сущность таких личностей. Задаешься вопросом - не является ли этот акт буллинга депутата заказом зарубежных спонсоров, которые могут преследуют какие-то свои цели", — заявил Магеррамов.

Народная партия Казахстана заявила, что подаст в суд за оскорбления в адрес депутата.

Депутаты призвали компетентные органы принять меры против информационных атак.