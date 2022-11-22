Казахстанский Дед Мороз будут читать письма от детей в прямом эфире TikTok и Instagram

Фото: mirkosmosa.ru

Главный волшебник страны начал принимать письма детей. Почта казахстанского Деда Мороза заработала с 20 ноября, передаёт BaigeNews.kz.

"Напиши письмо Дедушке Морозу и посмотри, как он его прочтёт в прямом эфире с первого декабря в tiktok и instagram", - указано на сайте dedushka-moroz.kz.

В пресс-службе Деда Мороза уточнили, что отправить письмо ему можно на любом языке тремя способами:

Передав через родителей, им нужно будет прикрепить к сообщению фото или видео. Отправить самостоятельно, сделав рисунок или записав на видео, отправив письмо на электронную почту pismo@dedushka-moroz.kz. Передав лично в руки помощникам Деда Мороза в Астане, Для этого нужно написать в WhatsApp +7 706 415 0012.

Все письма принимаются абсолютно бесплатно.

В этом году Аяз Ата прочитает каждое письмо и поздравит каждого ребёнка, написавшего ему, во время прямых эфиров на страницах Instagram @dedushka_moroz.kz и TikTok.