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  • Казахстанский Дед Мороз будут читать письма от детей в прямом эфире TikTok и Instagram
mirkosmosa.ru Сегодня, 14:20
169
Сегодня, 14:20
169
Фото: mirkosmosa.ru

Казахстанский Дед Мороз будут читать письма от детей в прямом эфире TikTok и Instagram

Главный волшебник страны начал принимать письма детей. Почта казахстанского Деда Мороза заработала с 20 ноября, передаёт BaigeNews.kz

"Напиши письмо Дедушке Морозу и посмотри, как он его прочтёт в прямом эфире с первого декабря в tiktok и instagram", - указано на сайте dedushka-moroz.kz

В пресс-службе Деда Мороза уточнили, что отправить письмо ему можно на любом языке тремя способами:

  1. Передав через родителей, им нужно будет прикрепить к сообщению фото или видео.
  2. Отправить самостоятельно, сделав рисунок или записав на видео, отправив письмо на электронную почту pismo@dedushka-moroz.kz.
  3. Передав лично в руки помощникам Деда Мороза в Астане, Для этого нужно написать в WhatsApp +7 706 415 0012.

Все письма принимаются абсолютно бесплатно.

В этом году Аяз Ата прочитает каждое письмо и поздравит каждого ребёнка, написавшего ему, во время прямых эфиров на страницах Instagram @dedushka_moroz.kz и TikTok.

 
 
 
 
 
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Публикация от Дедушка Мороз (@dedushka_moroz.kz)

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#письмо #праздники #Новый год
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:20
169
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