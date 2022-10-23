Казахстанский чемпион WBA нокаутировал мексиканца у него на родине

Фото: sports.kz

Бек Нурмаганбет выступил на вечере бокса в Мехико.

Казахстанский боксер Бек Нурмаганбет провёл восьмой бой на профи-ринге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

На вечере бокса в Мехико казахстанец встретился с местным боксером Лусиано Араухо. Бой прошёл в суперсреднем весе и был рассчитан на восемь раундов. Нурмаганбет одержал победу в этом поединке техническим нокаутом во втором раунде.

Таким образом, Бек Нурмаганбет выиграл восьмой бой в профи, а Лусиано Араухо потерпел шестое поражение в карьере. Добавим, что Нурмаганбет в прошлом году выиграл титул чемпиона WBA International в суперсреднем весе.

24-летний казахстанец выступает в профессионалах с 2020 года.