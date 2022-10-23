open menu open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


  • Главная
  • Новости
  • Казахстанский чемпион WBA нокаутировал мексиканца у него на родине
sports.kz Сегодня, 11:29
282
Фото: sports.kz

Казахстанский чемпион WBA нокаутировал мексиканца у него на родине

Бек Нурмаганбет выступил на вечере бокса в Мехико.

Казахстанский боксер Бек Нурмаганбет провёл восьмой бой на профи-ринге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

На вечере бокса в Мехико казахстанец встретился с местным боксером Лусиано Араухо. Бой прошёл в суперсреднем весе и был рассчитан на восемь раундов. Нурмаганбет одержал победу в этом поединке техническим нокаутом во втором раунде.

Таким образом, Бек Нурмаганбет выиграл восьмой бой в профи, а Лусиано Араухо потерпел шестое поражение в карьере. Добавим, что Нурмаганбет в прошлом году выиграл титул чемпиона WBA International в суперсреднем весе. 

24-летний казахстанец выступает в профессионалах с 2020 года. 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#бокс #спорт
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:29
282
Поделитесь:
Наверх