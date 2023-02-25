Казахстанский брейк-дансер завоевал победу в Японии

Фото: Ассоциация брейк-данса РК

Казахстанец Амир Закиров, известный как B-Boy Amir, победил в международном рейтинговом турнире по брейк-дансу в японском городе Китакюсю, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Ассоциации по брейкингу РК.

В соревнованиях приняли участие 180 спортсменов из 48 стран. Второе место занял представитель США, тройку лидеров замкнула Япония.

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"Данный вид спорта сегодня динамично развивается в нашей стране. В 2020 году брейкинг был официально признан олимпийским видом спорта и включён в программу игр, которые пройдут в Париже в 2024 году", — рассказали в комитете.

А представители сборной Казахстана отметили, что на Олимпийских играх возлагаются большие надежды, поскольку они считаются одними из лучших на международной арене.

Напомним, казахтанский бибой Амир Закиров — победитель и призёр множества российских и европейских чемпионатов. В прошлом году он пробился в финал чемпионата в Польше и вошёл в 16 лучших брейк-дансеров мира. В сентябре 2021 года победил в крупном международном турнире по брейк-дансу в Бельгии JBL Unbreakable. Также казахстанец известен своим участием в третьем сезоне шоу "Танцы" на ТНТ.