Казахстанский борец возглавил мировой рейтинг UWW
Сегодня, 14:42
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Сегодня, 14:42Сегодня, 14:42
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Казахстанский борец греко-римского стиля Ержет Жарлыкасын занял первую строчку в обновленном мировом рейтинге Объединенного мира борьбы (UWW), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Он поднялся в топ-листе после успешного выступления на чемпионате мира в неолимпийских весовых категориях в Тиране (Албания).
На ЧМ борец дошел до финала весовой категории до 63 килограммов, где уступил Нихату Маммадали из Азербайджана.
В активе Ержета 47000 очков. Маммадали с 45000 расположился на втором месте рейтинга. Третью позицию удерживает Карен Асланян (Армения) - 31000 очков.
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