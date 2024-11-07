Казахстанский борец возглавил мировой рейтинг UWW

Казахстанский борец греко-римского стиля Ержет Жарлыкасын занял первую строчку в обновленном мировом рейтинге Объединенного мира борьбы (UWW), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Он поднялся в топ-листе после успешного выступления на чемпионате мира в неолимпийских весовых категориях в Тиране (Албания).

На ЧМ борец дошел до финала весовой категории до 63 килограммов, где уступил Нихату Маммадали из Азербайджана.

В активе Ержета 47000 очков. Маммадали с 45000 расположился на втором месте рейтинга. Третью позицию удерживает Карен Асланян (Армения) - 31000 очков.