  • 26 Марта, 23:21
  • BAIGENEWS

Казахстанский борец стал серебряным призером чемпионата Азии в Аммане

Казахстанские "классики" завоевали на ЧА четыре медали.

Сегодня, 22:40
АВТОР
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olympic.kz Сегодня, 22:40
Сегодня, 22:40
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Фото: olympic.kz

Казахстанский борец греко-римского стиля Омар Сатаев стал серебряным призером чемпионата Азии в Аммане (Иордания), передаёт BaigeNews.kz.со ссылкой на Olympic.kz.

Спортсмен выступил в финале весовой категории до 82 килограммов. 

В решающей схватке его соперником был Мохаммад Нагуси (Иран).

В итоге Нагуси одержал победу со счетом 3-1.

Таким образом, казахстанские "классики" завоевали на ЧА четыре медали. Ранее Алимхан Сыздыков (до 130 килограммов) стал вторым, а Ибрагим Магомадов (до 77 килограммов) и Шамиль Ожаев (до 87 килограммов) заняли третье место.

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