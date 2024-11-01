Казахстанский борец стал чемпионом мира
Сегодня, 00:52
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 00:52Сегодня, 00:52
119Фото: министерство туризма и спорта РК
Казахстанский борец вольного стиля Нуркожа Кайпанов одержал победу в финале чемпионата мира в неолимпийских весовых категориях в Тиране (Албания), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на olympic.kz.
В решающей схватке весовой категории до 70 килограммов ему противостоял японец Ешиносуке Аояги.
Победу в противостоянии со счётом 5:3 одержал Кайпанов, впервые в карьере завоевав "золото" мирового первенства.
Отметим, что в 2019 году на ЧМ в Астане Нуркожа Кайпанов стал обладателем "серебра".
Таким образом, у Казахстана теперь два чемпиона мира по вольной борьбе. Первым титул взял Ризабек Айтмухан (до 92 килограммов) в 2023-м.