Казахстанский борец стал чемпионом мира

Казахстанский борец вольного стиля Нуркожа Кайпанов одержал победу в финале чемпионата мира в неолимпийских весовых категориях в Тиране (Албания), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на olympic.kz.

В решающей схватке весовой категории до 70 килограммов ему противостоял японец Ешиносуке Аояги.

Победу в противостоянии со счётом 5:3 одержал Кайпанов, впервые в карьере завоевав "золото" мирового первенства.

Отметим, что в 2019 году на ЧМ в Астане Нуркожа Кайпанов стал обладателем "серебра".

Таким образом, у Казахстана теперь два чемпиона мира по вольной борьбе. Первым титул взял Ризабек Айтмухан (до 92 килограммов) в 2023-м.