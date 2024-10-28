Казахстанский борец пробился в полуфинал чемпионата мира

В Тиране (Албания) стартовал чемпионат мира по видам борьбы в неолимпийских весовых категориях. Среди "классиков" единственным в составе команды Казахстана, сумевшим дойти до полуфинала, стал Эржет Жарлыкасын (до 63 килограммов), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

В 1/8 финала он уверенно выиграл у поляка Мишала Трачща. В схватке за выход в полуфинал Эржет досрочно победил Стефана Клемента (Франция). Соперник по полуфиналу определится позже.

Исхар Курбаев, выступающий в весе до 55 килограммов, в 1/8 победил Артема Делеану (Молдова). Однако в четвертьфинале уступил россиянину Эмину Сефершаеву. Схватка завершилась со счётом 1:1. Соперник выиграл по внешним показателям.

В первой же схватке досрочно проиграл Мейржан Шермаханбет (до 72 килограммов). Он уступил Хайку Меликяну (Армения).

В весе до 82 килограммов Евгений Поливадов в квалификации одержал победу над Артёмом Шаповаловым (Финляндия) - 7:0. Но в 1/8 наш борец досрочно проиграл Жалгасбаю Бердимуратову (Узбекистан).

Полуфиналы состоялись сегодня. В случае, если обидчики казахстанцев пройдут в финал, то наши борцы будут претендовать на "бронзу" через утешительный раунд.