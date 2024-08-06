Казахстанский борец одолел двукратного чемпиона мира в 1/4 финала Олимпийских игр
Сегодня, 16:15
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Сегодня, 16:15Сегодня, 16:15
143Фото: instagram.com/demeu_zhadrayev
Представитель команды Казахстана по греко-римской борьбе Демеу Жадраев одержал победу в четвертьфинале Олимпийских игр-2024, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Борец, выступающий в весе до 77 килограммов, оказался сильнее Акжола Махмудова из Кыргызстана.
Схватка за выход в полуфинал завершилась победой Демеу со счётом 3-1.
Махмудов является двукратным чемпионом мира, а также серебряным призёром Олимпиады.
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