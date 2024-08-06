  • 6 Августа, 17:11
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Казахстанский борец одолел двукратного чемпиона мира в 1/4 финала Олимпийских игр

Сегодня, 16:15
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instagram.com/demeu_zhadrayev Сегодня, 16:15
Сегодня, 16:15
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Фото: instagram.com/demeu_zhadrayev

Представитель команды Казахстана по греко-римской борьбе Демеу Жадраев одержал победу в четвертьфинале Олимпийских игр-2024, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Борец, выступающий в весе до 77 килограммов, оказался сильнее Акжола Махмудова из Кыргызстана.

Схватка за выход в полуфинал завершилась победой Демеу со счётом 3-1.

Махмудов является двукратным чемпионом мира, а также серебряным призёром Олимпиады.

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