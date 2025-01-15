Международная боксерская федерация (IBF) опубликовала обновленную версию рейтингов бойцов во всех весовых категориях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Позиции боксёров из Казахстана:

Во втором среднем весе Али Ахмедов по-прежнему располагается на 15-й строчке. Чемпионом мира IBF здесь является кубинец Уильям Скулл, первая позиция рейтинга вакантна, второе и третье места соответственно занимают россиянин Владимир Шишкин и француз Кристиан Мбилли.

В средней категории, где чемпионом мира IBF является Жанибек Алимханулы, первая позиция так же не занята, вторую строчку занимает Этиноса Олиха из Италии, третье место — у британца Криса Юбэнка-младшего.

Во втором полулёгком дивизионе Султан Заурбек поднялся с седьмого на пятое место. Чемпион мира в этом весе — британский боксер Энтони Какейс, возглавляет рейтинг Эдуардо Нуньес из Мексики, вторая позиция вакантна, замыкает топ-3 японец Масанори Рикиши.