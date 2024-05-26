Казахстанский боксёр уверенно выиграл стартовый бой на олимпийском отборе в Таиланде

Казахстанский боксер Мухамедсабыр Базарбайулы одержал победу в первом поединке на квалификационном турнире в Бангкоке (Таиланд), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Он бьется за квоту в весовой категории до 63,5 килограмма. Свой стартовый бой на отборе он провел против Кристиана Питта Лорана.

Казахстанец уверенно отработал в ринге, выиграв встречу. Базарбайулы вышел в следующий раунд.

Отметим, что ранее с победы на отборе стартовала Назым Кызайбай.