Казахстанский боксёр уверенно выиграл стартовый бой на олимпийском отборе в Таиланде
Сегодня, 13:42
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Сегодня, 13:42Сегодня, 13:42
141Фото: пресс-служба НОК РК
Казахстанский боксер Мухамедсабыр Базарбайулы одержал победу в первом поединке на квалификационном турнире в Бангкоке (Таиланд), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Он бьется за квоту в весовой категории до 63,5 килограмма. Свой стартовый бой на отборе он провел против Кристиана Питта Лорана.
Казахстанец уверенно отработал в ринге, выиграв встречу. Базарбайулы вышел в следующий раунд.
Отметим, что ранее с победы на отборе стартовала Назым Кызайбай.
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