Казахстанский боксёр сразится за титул WBA

Фото: prosports.kz

Казахстанский боксёр Николай Шваб (10-0, 6 КО) определился с датой следующего поединка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

По информации BoxRec.com, он вернётся на ринг 10 февраля в Доминиканской Республике и проведёт бой с венесуэльцем Эльбером Рохасом (18-7-2, 15 КО). На кону будет стоять региональный титул чемпиона WBA Fedecaribe в легком весе.



Свой предыдущий поединок казахстанец провёл в городе Рок-Хилл (штат Южная Каролина, США) 10 декабря. В нём он одержал победу нокаутом во втором раунде над американцем Габриэлем Смитом (11-5-1, 4 КО).



Рохас в последний раз боксировал у себя на родине в Каракасе — 16 сентября нокаутировал соотечественника Кейбера Эспинозу (0-3).