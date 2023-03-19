Казахстанский боксёр Руслан Мадиев выиграл 15-й бой в карьере

Фото: sports.kz

Казахстанский боксёр Руслан Мадиев (14-2, 5 КО) вернулся на ринг после длительного простоя, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Мадиев выступил на вечере профессионального бокса в Росарито (Мексика), где встретился с местным джорнименом Хуаном Хименесом (31-22-3, 21 КО). Этот поединок в первом полусреднем весе закончился победой казахстанца.

Таким образом, Руслан Мадиев выиграл 15-й бой в карьере, а Хуан Хименес потерпел 23-е поражение в профи. Добавим, что свой предыдущий бой Мадиев провел в декабре 2021 года и с тех пор на ринг не выходил. Также стоит отметить, что это был первый поединок Руслана в Мексике.