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  • Казахстанский боксёр разнёс вице-чемпиона континента на чемпионате Азии
sports.kz Сегодня, 18:51
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Фото: sports.kz

Казахстанский боксёр разнёс вице-чемпиона континента на чемпионате Азии

 

Казахстанец Дулат Бекбауов провёл первый бой на чемпионате Азии по боксу в Аммане (Иордания) и вышел из него победителем, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В 1/8 финала в весовой категории до 67 килограммов Бекбауов встретился с туркменистанцем Сапармыратом Одаевым. Судьи единогласно признали победителем казахстанца.

Бекбауов вышел в четвертьфинал турнира, где его соперником будет представитель Кыргызстана Жакшылык Талайбеков. Бой состоится 6 ноября.

Дулат является чемпионом Казахстана, а Сапармырат Одаев в этом году стал серебряным призёром чемпионата Азии среди юниоров. 

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#бокс #спорт #чемпионат Азии
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:51
166
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