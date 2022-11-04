Казахстанский боксёр разнёс вице-чемпиона континента на чемпионате Азии

Казахстанец Дулат Бекбауов провёл первый бой на чемпионате Азии по боксу в Аммане (Иордания) и вышел из него победителем, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В 1/8 финала в весовой категории до 67 килограммов Бекбауов встретился с туркменистанцем Сапармыратом Одаевым. Судьи единогласно признали победителем казахстанца.

Бекбауов вышел в четвертьфинал турнира, где его соперником будет представитель Кыргызстана Жакшылык Талайбеков. Бой состоится 6 ноября.

Дулат является чемпионом Казахстана, а Сапармырат Одаев в этом году стал серебряным призёром чемпионата Азии среди юниоров.