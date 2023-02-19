Казахстанский боксёр одолел "Бычка" из Никарагуа

Фото: sports.kz

Казахстанский боксёр Даулет Даукенов выступил на вечере профессионального бокса в чешской Пльзени, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Там Даукенов сразился с боксером из Никарагуа Серхио Гонсалесом по прозвищу "Бычок". Их бой прошел в первом полусреднем весе и был рассчитан на шесть раундов. Его итогом стала победа Даукенова нокаутом в третьем раунде.

Таким образом, Даулет Даукенов одержал 11-ю победу в профессиональной карьере, а Серхио Гонсалес потерпел уже 33-е поражение. Добавим, что Даукенов не выходил на ринг с декабря 2021 года, когда выиграл единогласным решением судей у узбекистанского боксера Елдорбека Саидова.