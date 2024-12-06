Казахстанский боксёр одежал убедительную победу и вышел в полуфинал ЧА
Бой был досрочно остановлен.
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Махмуд Сабырхан (до 54 кг) из команды Казахстана по боксу гарантировал себе медаль Чемпионата Азии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Национального Олимпийского комитета РК.
Этот турнир проводится в Чиангмае (Таиланд).
"Казахстанец успешно выступил в четвертьфинале, где ему противостоял Кумара Джанаят (Шри-Ланка). Сабырхан добился победы уже во втором раунде, когда бой был остановлен", - проинформировали в НОК РК.
Он во второй раз подряд выиграл бой до финального гонга.
Сегодня также выступил другой казахстанский боксёр ― Мухаммедсабыр Базарбайулы (до 63,5 кг). Но он остался без медали: боец проиграл в четвертьфинале таиландскому сопернику Сомчаю Вонгвусану.
Напомним, ранее сообщалось, что на этом Чемпионате Азии ещё один казахстанский боксёр потерпел поражение.
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