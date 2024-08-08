Казахстанский боксёр Нурбек Оралбай завоевал серебряную медаль Олимпиады-2024

Казахстанский боксер Нурбек Оралбай завоевал серебряную медаль Олимпийских игр-2024 в Париже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК.



Он поднялся на вторую ступень пьедестала в весовой категории до 80 килограммов. В финале казахстанец встретился с Александром Хижняком (Украина).





Первый раунд со счётом 3:2 выиграл соперник. Во второй трёхминутке Нурбек был сильнее – 3:2. Решающий раунд остался за украинцем (5:0), который в итоге одержал победу в бою раздельным решением.

В Астане прямой эфир выступления олимпийца смотрели в спортивном комплексе "Толқын" с участием друзей, тренеров и спортсменов, а также в родительском доме, где за боксера переживали родственники и семья, сообщает пресс-служба акимата города.

Нурбек Оралбай родился 11 июня 2000 года. На Олимпиаде-2024 с ним выступил и его брат-близнец Айбек, уступивший в четвертьфинале боксёру из Азербайджана Лорену Альфонсо.

Братья пришли в бокс случайно. Сначала отец хотел отдать сыновей на секцию борьбы, ведь он сам посвятил этому спорту многие годы. Однако он не стал ломать мечту Нурбека и Айбека, поэтому в 2009 году они записались на секцию бокса.

"Однажды мой отец привёл нас с братом Айбеком в спортивный комплекс "Алатау" в Астане. Он хотел отдать нас на борьбу. Там мы случайно встретили тренера по имени Аскар Еркебаев. Он сказал: "Я давно ставил перед собой цель приобщить таких близнецов к боксу и сделать из них чемпионов". Тогда мой отец дал разрешение моему нынешнему тренеру. Вот так мы оказались в зале бокса", – рассказывал олимпийский призёр.

"Второй отец", он же тренер Аскар Еркебаев, уже 15 лет сопровождает чемпиона на всех соревнованиях. В копилке Нурбека – золотые медали юношеских Олимпийских игр, молодёжных чемпионатов мира, взрослых чемпионатов мира и Азии. И теперь медаль Олимпиады-2024.

Фото: НОК РК