  • 2 Августа, 09:09
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Казахстанский боксёр Мухаммедсабыр Базарбайулы не вышел в полуфинал Олимпиады-2024

Сегодня, 02:00
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НОК РК / Турар Казангапов Сегодня, 02:00
Сегодня, 02:00
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Фото: НОК РК / Турар Казангапов

Казахстанский боксёр Мухаммедсабыр Базарбайулы не вышел в полуфинал Олимпийских игр-2024 в Париже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
 
В 1/4 весовой категории до 63,5 килограмма казахстанец бился на ринге против призёра чемпионата мира Лаши Гурули из Грузии. 
 
Базарбайулы отлично отработал стартовый раунд, что сказалось на оценке судей – 5:0. Однако Гурули смог переломить ход боя, забрав второй раунд со счётом 5:0. 
 
Весь исход поединка и путёвка в полуфинал зависели от исхода третьей трёхминутки. В итоге победу праздновал Гурули (3:2).

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