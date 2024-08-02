Казахстанский боксёр Мухаммедсабыр Базарбайулы не вышел в полуфинал Олимпиады-2024
Сегодня, 02:00
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Сегодня, 02:00Сегодня, 02:00
167Фото: НОК РК / Турар Казангапов
Казахстанский боксёр Мухаммедсабыр Базарбайулы не вышел в полуфинал Олимпийских игр-2024 в Париже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
В 1/4 весовой категории до 63,5 килограмма казахстанец бился на ринге против призёра чемпионата мира Лаши Гурули из Грузии.
Базарбайулы отлично отработал стартовый раунд, что сказалось на оценке судей – 5:0. Однако Гурули смог переломить ход боя, забрав второй раунд со счётом 5:0.
Весь исход поединка и путёвка в полуфинал зависели от исхода третьей трёхминутки. В итоге победу праздновал Гурули (3:2).
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