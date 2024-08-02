Казахстанский боксёр Мухаммедсабыр Базарбайулы не вышел в полуфинал Олимпиады-2024

Казахстанский боксёр Мухаммедсабыр Базарбайулы не вышел в полуфинал Олимпийских игр-2024 в Париже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.



В 1/4 весовой категории до 63,5 килограмма казахстанец бился на ринге против призёра чемпионата мира Лаши Гурули из Грузии.



Базарбайулы отлично отработал стартовый раунд, что сказалось на оценке судей – 5:0. Однако Гурули смог переломить ход боя, забрав второй раунд со счётом 5:0.



Весь исход поединка и путёвка в полуфинал зависели от исхода третьей трёхминутки. В итоге победу праздновал Гурули (3:2).