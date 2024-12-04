  • 4 Декабря, 17:36
  • BAIGENEWS

Казахстанский боксёр досрочно победил в четвертьфинале на Чемпионате Азии

Спортсмен уже гарантировал себе медаль турнира.

Сегодня, 17:19
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НОК РК Сегодня, 17:19
Сегодня, 17:19
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Фото: НОК РК

Представитель казахстанской команды по боксу Дулат Бекбауов (до 67 кг) на Чемпионате Азии по боксу пробился в полуфинал. Соревнования проходят в таиландском городе Чиангмае, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.

"В 1/4 финала казахстанкий боксер на испытал проблем в бою против Арифа Мухаммада из Малайзии. Бекбауов владел преимуществом, по ходу встречи несколько раз отправил соперника в нокдаун, а в третьем раунде поединок был остановлен", - говорится в сообщении НОК РК.

В итоге Дулат вышел в полуфинал и гарантировал себе медаль турнира. 

Напомним, ранее другой казахстанский боксёр три раза отправил соперника в нокдаун и выиграл поединок.

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