Казахстанский боксёр без боя одержал победу на чемпионате мира в Черногории
Сегодня, 16:43
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Сегодня, 16:43Сегодня, 16:43
69Фото: КФБ
Казахстанские боксеры продолжают выступление на проходящем в Будве чемпионате мира-2024 среди молодёжи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
В рамках очередного соревновательного дня свой стартовый поединок на первенстве должен был провести Бексултан Боранбек. В предварительном раунде весовой категории до 51 килограмма его соперником значился Шон Памбени из Зимбабве. Однако африканский спортсмен не смог уложиться в вес перед боем, из-за чего ему было засчитано поражение. Таким образом, Бексултан Боранбек вышел в следующий круг без поединка.
Отметим, что в этом году Бексултан Боранбек стал бронзовым призером молодежного чемпионата Азии в Астане, а также взял аналогичную награду на Кубке Евразии-2024.
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