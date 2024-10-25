Казахстанский боксёр без боя одержал победу на чемпионате мира в Черногории

Казахстанские боксеры продолжают выступление на проходящем в Будве чемпионате мира-2024 среди молодёжи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В рамках очередного соревновательного дня свой стартовый поединок на первенстве должен был провести Бексултан Боранбек. В предварительном раунде весовой категории до 51 килограмма его соперником значился Шон Памбени из Зимбабве. Однако африканский спортсмен не смог уложиться в вес перед боем, из-за чего ему было засчитано поражение. Таким образом, Бексултан Боранбек вышел в следующий круг без поединка.

Отметим, что в этом году Бексултан Боранбек стал бронзовым призером молодежного чемпионата Азии в Астане, а также взял аналогичную награду на Кубке Евразии-2024.