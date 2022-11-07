Казахстанский боксер впал в кому после боя с кубинцем - СМИ

Фото: sports.kz

Казахстанский боксер второго среднего веса Айдос Ербосынулы оказался в критическом состоянии после поражения нокаутом от кубинца Давида Морреля в их бою за титул WBA Regular, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.



Издание, в свою очередь ссылается на журналиста Дэна Рафаэля, по словам которого в воскресенье Айдос был введен в медицинскую кому. Спортсмену диагностировали кровоизлияние в мозг и готовят его к операции, сообщает портал. По его информации, казахстанец покидал ринг на носилках.



Известно, что поединок прошел 6 ноября в Миннеаполисе (США) и завершился досрочной победой кубинского боксера Давида Морреля в 12 раунде.



