Казахстанский боксер вошел в топ-15 рейтинга WBC

Всемирный боксерский совет (WBC) опубликовал обновленную версию рейтингов бойцов во всех весовых категориях, передаёт BaigeNews со ссылкой на Sports.kz.

Позиции боксеров из Казахстана:

В супертяжелом весе Жан Кособуцкий, занимавший 27-е место, покинул рейтинг. Иван Дычко поднялся на две строчки и занял 31-ю позицию.

В полутяжелом дивизионе Бекзад Нурдаулетов сместился на одну строку вниз и стал 27-м.

Во второй средней весовой категории Али Ахмедов поднялся с 16-го на 13-е место. Бек Нурмаганбет потерял одну строчку — 33-й.

Мейирим Нурсултанов остается на второй позиции в рейтинге среднего веса, уступая лишь Хамзе Ширазу из Великобритании. Чемпион мира WBC в этом дивизионе — доминиканец Карлос Адамес.

Садриддин Ахмедов был включен в рейтинг первой средней категории под 30-м номером.

В первом полусреднем весе Сергей Липинец и Батыр Джукембаев потеряли по одной позиции и стали соответственно 27-м и 29-м.

Во второй полулегкой категории Султан Заурбек потерял две отметки и расположился на 32-й строке.