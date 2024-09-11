Казахстанский боксер вошел в топ-10 рейтинга IBF

Международная боксерская федерация (IBF) опубликовала обновленную версию рейтинга бойцов во всех весовых категориях, передаёт BaigeNews со ссылкой на Sports.kz.

Представляем Вашему вниманию позиции боксеров из Казахстана:

В среднем весе, где основной чемпионский титул по версии IBF принадлежит Жанибеку Алимханулы, Мейирим Нурсултанов сохранил прежнее место — седьмое. Первые две позиции рейтинга вакантны, а третью строчку занимает новозеландец Андрей Михайлович.

Во второй полулегкой категории Султан Заурбек поднялся с 11-й на девятую строку. Чемпион мира в этом дивизионе — Энтони Какейс из Великобритании, лидером рейтинга является мексиканец Эдуардо Нуньес, вторая позиция также вакантна, на третьей строчке располагается Масанори Рикиши из Японии.