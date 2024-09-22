Казахстанский боксер Руслан Мадиев выиграл титул WBA в Алматы

Казахстанский боксер Руслан Мадиев (15-2, 6 КО) провел на вечере бокса в Алматы титульный бой с россиянином Тиграном Согояном (7-0-1, 4 КО), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

На кону в этом поединке стоял вакантный титул чемпиона Азии по версии WBA в полусреднем весе. Бой был рассчитан на десять раундов и продлился всю отведенную дистанцию — Мадиев победил единогласным решением судей.

Таким образом, Руслан Мадиев одержал шестнадцатую победу в профессиональной карьере и завоевал второстепенный чемпионский пояс WBA, а Тигран Согоян потерпел первое поражение в профи.