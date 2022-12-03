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  • Казахстанский боксер побил непобежденного узбекистанца у него на родине
Sports.kz Сегодня, 06:19
96
Сегодня, 06:19
96
Фото: Sports.kz

Казахстанский боксер побил непобежденного узбекистанца у него на родине

23-летний казахстанский боксер Дилшат Нурым успешно выступил на вечере профессионального бокса на "Хумо Арене" в Ташкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Соперником казахстанца был узбекистанский боксер Фаррух Арслонов (3-0, 1 КО). Бой в первом полусреднем весе (63,5 кг) был рассчитан на семь раундов и прошел всю отведенную дистанцию. Победу в данном поединке решением судей одержал Нурым. Видео боя Нурым — Арслонов можно посмотреть ниже.

Таким образом, Дилшат Нурым одержал шестую победу в профессиональной карьере, из них четыре досрочных. Фаррух Арслонов потерпел первое поражение в профи. 

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#спорт #бокс
BaigeNews.kz
Сегодня, 06:19
96
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