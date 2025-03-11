В обновленной версии Всемирного боксерского совета (WBC) казахстанский боксер Мейирим Нурсултанов, ранее занимавший третью позицию в средней весовой категории, теперь официально возглавил рейтинг., передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Напомним, что ранее WBC назначил действующему чемпиону мира WBC в этом дивизионе доминиканцу Карлосу Адамесу (24-1-1, 18 КО) провести защиту в бою с Нурсултановым.

На вторую и третью строчку поднялись британцы Хамза Шираз (21-0-1, 17 КО) и Крис Юбэнк-младший (34-3, 25 КО). В то же время сам Нурсултанов давно не выходил на ринг - его последний бой состоялся 17 ноября 2023 года в Ташкенте, где он одержал уверенную победу единогласным решением судей над чилийцем Хулио Аламосом (16-3, 9 КО).