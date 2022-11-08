Казахстанский боксер Айдос Ербосынулы вышел из комы после кровоизлияния в мозг, его жизни ничто не угрожает, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Ербосынулы был доставлен в больницу и введен в состояние искусственной комы после поражения нокаутом в 12-м раунде главного боя боксерского вечера в Миннеаполисе (штат Миннесота, США) против Дэвида Морреля.

"Айдос вышел из комы, его жизни ничто не угрожает. Ближайшие две недели он проведет под наблюдением врачей. Также планируется приезд его семьи в США", - сказал представитель спортсмена.

30-летний Ербосынулы одержал 16 побед (11 нокаутом) на профессиональном ринге, поражение от Морреля стало первым в его карьере.