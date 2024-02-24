Казахстанский боец выиграл пари на 10 тысяч долларов

Казахстанский боец ACA Артём Резников вышел победителем в споре с президентом AMC Fight Nights Камилом Гаджиевым на исход титульного поединка между Александром Сарнавским и Магомедом Сулумовым, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Мetaratings.ru

Резников и Гаджиев заключили пари на 10 тысяч долларов. Артем ставил на победу Сарнавского, а Камил – на победу Сулумова.

Сарнавский и Сулумов встретились в клетке 23 февраля на турнире AMC Fight Nights 123 в Москве. В этом поединке Александр одержал победу удушающим приемом в третьем раунде и завоевал чемпионский пояс в легком весе.

На счету Сулумова в смешанных единоборствах 10 побед и три поражения. В активе Сарнавского 41 победа и восемь поражений.