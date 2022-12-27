Казахстанский боец впервые в истории страны подписал контракт с американским промоушеном

Фото: instagram.com/qazaqtitan

Казахстанский боец подписал контракт с американским промоушеном. Алмат Жуманов, более известный, как "Казахский Титан", в следующем году проведет четыре боя в США. На 25-летнего казахстанца американцы обратили внимание после поединка Жуманова с "Иранским Халком" Саядом Гариби. Последний тогда понес поражение. Наш соотечественник нокаутировал оппонента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Контракт подписан на год. Сразу после получения визы молодой человек отправится в Америку. Сейчас "Казахский Титан" готовится к предстоящим боям и все свое время посвящает тренировкам. Мечтает высоко поднять казахстанский флаг.

"В этих поединках я буду первым казахом, заключившим договор с промоушеном. Обещаю, что оправдаю все возложенные на меня надежды, стану чемпионом и подниму наш флаг", - рассказал боец Алмат Жуманов.

Бойца казахстанцы знают, как силача. Ранее он протащил за собой 109-тонный поезд, поднял верблюда весом 300 килограмм и потянул три сцепленных между собой грузовика. Помимо этого, "Титан" смог сдвинуть с места самолет АН-72, за что попал в Книгу рекордов Гиннесса.