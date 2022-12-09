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allboxing.ru Сегодня, 10:22
268
Сегодня, 10:22
268
Фото: allboxing.ru

Казахстанский боец впервые в истории появился в игре UFC 4

Непобеждённый казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов, который выступает в полусредней весовой категории, был добавлен в игру UFC 4, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Рахмонов следующий поединок проведет против американского спортсмена Джеффа Нила в рамках турнира UFC Fight Night 217, который должен состояться в ночь на 15 января в Лас-Вегасе (США).

Рахмонов в последний раз выходил в октагон против представителя США Нила Мэгни в июне этого года на турнире UFC Vegas 57. В этом противостоянии Шавкат одержал победу удушающим приемом во втором раунде. На его счету в смешанных единоборствах 16 побед и ни одного поражения.

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#Шавкат Рахмонов #UFC 4
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:22
268
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