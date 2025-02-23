  • 23 Февраля, 11:03
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Казахстанский боец устроил потасовку с соперником после нокаута в UFC

Веретенников проиграл Вандерфорду техническим нокаутом во втором раунде.

Сегодня, 10:26
АВТОР
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кадр из видео sports.kz Сегодня, 10:26
Сегодня, 10:26
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Фото: кадр из видео sports.kz

Боец из Казахстана Николай Веретенников решил разобраться со своим соперником уже после боя, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Веретенников выступил на турнире UFC Fight Night 252 в американском Сиэтле, где сразился с американцем Остином Вандерфордом и проиграл ему техническим нокаутом во втором раунде. Уже после окончания поединка Николай решил выяснить отношения со своим оппонентом и сильно толкнул его, однако бойцов быстро разняли. Вандерфорд, в свою очередь, показал казахстанцу средние пальцы. 

Отметим, что для Николая Веретенникова это был второй бой в UFC — первый он также проиграл.

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