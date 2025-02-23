Боец из Казахстана Николай Веретенников решил разобраться со своим соперником уже после боя, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Веретенников выступил на турнире UFC Fight Night 252 в американском Сиэтле, где сразился с американцем Остином Вандерфордом и проиграл ему техническим нокаутом во втором раунде. Уже после окончания поединка Николай решил выяснить отношения со своим оппонентом и сильно толкнул его, однако бойцов быстро разняли. Вандерфорд, в свою очередь, показал казахстанцу средние пальцы.

Отметим, что для Николая Веретенникова это был второй бой в UFC — первый он также проиграл.