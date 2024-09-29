Казахстанский боец с одного удара нокаутировал японца
Сегодня, 14:06
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Сегодня, 14:06Сегодня, 14:06
135Фото: sportplustv.kz
Известный казахстанский боец легкого веса Каршыга Даутбек нокаутировал Такеаки Киношиту на турнире по смешанным единоборствам Rizin 48, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sport Plus Qazaqstan.
Бой завершился уже в первом раунде.
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Таким образом, Каршыга идет сейчас на серии из семи досрочных побед нокаутом в первом раунде, две последние были одержаны в Rizin своем предыдущем поединке Даутбек выиграл нокаутом в первом раунде у Тетсуи Секи.
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