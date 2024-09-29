Казахстанский боец с одного удара нокаутировал японца

Известный казахстанский боец легкого веса Каршыга Даутбек нокаутировал Такеаки Киношиту на турнире по смешанным единоборствам Rizin 48, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sport Plus Qazaqstan.

Бой завершился уже в первом раунде.

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Таким образом, Каршыга идет сейчас на серии из семи досрочных побед нокаутом в первом раунде, две последние были одержаны в Rizin своем предыдущем поединке Даутбек выиграл нокаутом в первом раунде у Тетсуи Секи.