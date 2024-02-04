Казахстанский боец потерпел первое поражение в карьере в UFC

Казахстанский боец Азат Максум (17-0) провел второй бой в UFC, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Он выступил на турнире UFC Fight Night 235 в Лас-Вегасе (США, штат Невада), где сразился с американским файтером Чарльзом Джонсоном (13-6).

Этот бой прошел в наилегчайшем весе и был рассчитан на три раунда. Он закончился неожиданной победой Джонсона единогласным решением судей. Отмечается, что явным фаворитом в данном противостоянии считался Максум.

Таким образом, Чарльз Джонсон одержал четырнадцатую победу в профессиональной карьере, а Азат Максум потерпел первое поражение. Добавим, что Максум дебютировал в UFC в июле прошлого года: он победил раздельным решением судей американского бойца Тайсона Нэма (21-14-1).