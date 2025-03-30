Казахстанский боец Каршыга Даутбек продолжает свою победную серию в смешанных единоборствах. На турнире RIZIN 50 в Японии он одержал десятую победу подряд, выиграв у местного спортсмена Тихиро Судзуки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Поединок в полулегком весе длился все три раунда, после чего судьи единогласно отдали победу Даутбеку. Этот успех стал для него восемнадцатым в профессиональной карьере и открыл путь к титульному бою. Теперь казахстанец сразится с действующим чемпионом RIZIN в полулегком весе – Клебером Коикэ Эрбстом.

Бой за чемпионский пояс станет одним из самых значимых событий в карьере Даутбека. Казахстанские фанаты с нетерпением ждут поединка, в котором он сможет вписать свое имя в историю престижной японской лиги.