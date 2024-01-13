Казахстанский боец бросил вызов "Тайсону"
Сегодня, 19:27
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Сегодня, 19:27Сегодня, 19:27
90Фото: sports.kz
Казахстанский боец смешанных единоборств Жуман Жумабеков в своем инстаграме выступил с обращением к кыргызстанкому файтеру Канату Келдибекову по прозвищу "Тайсон", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Жумабеков предложил кыргызстанцу провести бой на турнире казахстанского промоушна NAIZA в феврале. Келдибеков ответил согласием.
Казахстанский файтер провел свой последний бой против таджикистанского спортсмена Азизхана Чоршанбиева и одержал победу нокаутом в первом раунде.
Отметим, что в профессиональной карьере в ММА Жумабеков провел 15 боев, одержав десять побед и потерпев пять поражений.
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