Казахстанский боец Артём Резников стал спасателем

В ряды спасателей МЧС вступил известный казахстанский спортсмен Артём Резников, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, в задачи знаменитого файтера будут входить оказание методической и практической помощи, пропаганда спортивной идеологии гарнизоне ДЧС города Алматы, а также продвижение имиджа спасателей на международной спортивной арене.

"Руководство МЧС традиционно уделяет большое внимание хорошей физической подготовке личного состава", — отметили в МЧС.

Фото: ДЧС Алматы

Артём Резников – казахстанский боец смешанных единоборств ММА, выступающий в лёгком дивизионе под эгидой АСА (Absolute Championship Akhmat), финалист гран-при АСА в легком весе.

Напомним, в июне Резников одолел россиянина Мухамеда Кокова у него на родине. Это была 25-я победа в профессиональной карьере казахстанца.