Казахстанский блогер стал героем сюжета CNN о проблемах Каспия

Постепенное обмеление Каспийского моря отражается на снимках из космоса. На кадрах НАСА видно, что площадь моря стремительно сокращается с середины 1990-х годов, но с 2005 года темпы его исчезновения ускорились. Глобальной проблемой обмеления Каспия заинтересовалась крупная международная служба новостей CNN. Одним из главных героев сюжета телеканала стал известный блогер-эколог из Актау Азамат Сарсенбаев. Редакция BaigeNews.kz публикует перевод статьи.

На береговой линии есть место, откуда Азамат Сарсенбаев прыгал в солоноватую сине-зелёную воду Каспийского моря. Всего десять лет спустя отсюда открывается вид на голую каменистую землю, простирающуюся до самого горизонта.

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Вода быстро отступила от прибрежного города Актау в Казахстане, где экоактивист прожил всю свою жизнь.

"Это очень тяжело наблюдать", — сказал он.

Более чем в 1600 километрах к югу, недалеко от иранского города Решт, живёт фотограф Хашаяр Джаванмарди. Мужчина встревожен. Море здесь загрязнено.

"Я больше не могу плавать… вода изменилась", — сказал фотограф, который путешествовал по южному берегу Каспийского моря, фиксируя его упадок.

Оба мужчины чувствуют тесную связь с водой, рядом с которой они выросли. Оба в ужасе за ее будущее.

"Каспийское море — самое большое внутреннее море на планете и самое большое озеро, огромный водоём размером примерно с Монтану. Его извилистая береговая линия простирается более чем на 6400 километров и омывает берега пяти стран: Казахстана, Ирана, Азербайджана, России и Туркменистана. Эти страны используют его для рыболовства, сельского хозяйства, туризма и получения питьевой воды, а также для добычи нефти и газа. Каспийское море также помогает регулировать климат этого засушливого региона, обеспечивая Центральную Азию осадками и влагой. Но оно в беде. Плотины, чрезмерный вылов рыбы, загрязнение и, всё чаще, вызванный деятельностью человека климатический кризис приводят к его упадку. Некоторые эксперты опасаются, что Каспийское море находится на грани исчезновения", — пишет издание.

В то время как изменение климата приводит к повышению уровня мирового океана, с морями, не имеющими выхода к морю, и озерами, такими как Каспий, дело обстоит иначе. Они зависят от хрупкого баланса между водой, поступающей из рек, дождями и уходящей за счет испарения. Этот баланс меняется по мере потепления в мире, в результате чего многие озера сокращаются.

"Людям не нужно далеко ходить, чтобы увидеть, что может ждать их в будущем. Неподалёку находится Аральское море, которое когда-то было одним из крупнейших озёр в мире, но почти исчезло из-за деятельности человека и усугубляющегося климатического кризиса. На протяжении многих тысяч лет Каспийское море то поднималось, то опускалось в зависимости от колебаний температуры и продвижения и отступления ледниковых покровов. Однако в последние несколько десятилетий процесс снижения уровня ускорился", — отмечает журналист CNN.

Деятельность человека играет важную роль, поскольку страны строят водохранилища и плотины. В Каспийское море впадают 130 рек, хотя около 80% воды поступает только из одной: Волги, самой длинной реки в Европе, которая протекает через центральную и южную части России.

По словам эксперта по Центральной Азии и Кавказу из Тегеранского университета Вали Каледжи, Россия построила 40 плотин, ещё 18 находятся в стадии строительства, что сокращает приток воды в Каспийское море.

Но изменение климата играет всё более важную роль, увеличивая скорость испарения и вызывая более нерегулярные осадки.

Уровень воды в Каспийском море снижался с середины 1990-х годов, но с 2005 года этот процесс ускорился, и уровень воды упал примерно на 1,5 метра, сказал Маттиас Пранге, специалист по моделированию систем Земли из Бременского университета в Германии.

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По мере дальнейшего потепления в мире уровень воды "резко снизится", — сказал Прейндж в интервью CNN. Его исследование прогнозирует снижение уровня воды на 8–18 метров (26–59 футов) к концу столетия в зависимости от того, насколько быстро мир сократит загрязнение окружающей среды ископаемым топливом.

"Другое исследование предполагает, что к 2100 году возможны понижения уровня до 30 метров (98 футов). Даже при более оптимистичных сценариях глобального потепления более мелководная северная часть Каспийского моря, в основном вокруг Казахстана, полностью исчезнет", — сказала Джой Сингарайер, профессор палеоклиматологии в Университете Рединга и соавтор исследования.

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Для стран Каспийского моря это кризис. Рыболовные угодья сократятся, туризм упадёт, а судоходная отрасль пострадает, поскольку судам будет трудно пришвартовываться в мелководных портовых городах, таких как Актау, сказал Каледжи из Тегеранского университета.

"Это также повлечёт за собой геополитические последствия. Пять стран, конкурирующих за сокращающиеся ресурсы, могут завершиться “гонкой за добычей большего количества воды”, — сказал Сингарайер.

По его словам, это также может привести к новым конфликтам из-за запасов нефти и газа, если изменение береговой линии подтолкнет страны к предъявлению новых претензий.

Ситуация уже катастрофическая для уникальной дикой природы Каспийского моря. Здесь обитают сотни видов, в том числе исчезающие дикие осетровые, из которых получают 90% мировой икры.

"Море было изолировано от суши по меньшей мере 2 миллиона лет, и эта крайняя степень изоляции привела к "появлению причудливых существ, таких как очень странные моллюски", — сказал Весслинг в интервью CNN.

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Но отступающая вода снижает уровень кислорода в её глубинах, что "может уничтожить оставшихся в живых после миллионов лет эволюции", — сказал он в интервью CNN. Это "масштабный кризис, о котором почти никто не знает".

Это также кризис для каспийских тюленей — находящихся под угрозой исчезновения морских млекопитающих, которых больше нигде на Земле не встретишь. Места их размножения на мелководье в северо-восточной части Каспийского моря смещаются и исчезают, поскольку животные также борются с загрязнением окружающей среды и чрезмерным выловом рыбы.

По словам научного сотрудника Института гидробиологии и экологии в Казахстане Асель Баймукановой, аэрофотосъёмка показывает значительное сокращение численности тюленей.

"В 2009 году учёные насчитали 25 000 особей на одном из мест зимовки на островах Дурнева на северо-востоке Каспийского моря. "К весне 2020 года мы не видели ни одной особи", — сказала она CNN.

У этого кризиса есть несколько простых решений. Каспийское море находится в регионе, который пережил много политических потрясений, и является общим для пяти стран, каждая из которых будет по-своему переживать его упадок.

Ни одна страна не виновата, но если они не предпримут коллективных действий, катастрофа на Аральском море может повториться, сказал Каледжи. Нет никакой гарантии, что Каспий “вернется к естественному и нормальному циклу”, добавил он.

Растущая обеспокоенность судьбой Каспийского моря возникает в период повышенного внимания к региону.

В следующем месяце мировые лидеры соберутся в прибрежном городе Баку, столице Азербайджана, на COP29, ежегодном саммите Организации Объединённых Наций по вопросам изменения климата, где они обсудят меры по борьбе с изменением климата в тени нефтяных вышек, разбросанных по этой части Каспийского моря.

В августе президент страны Ильхам Алиев заявил, что обмеление Каспийского моря было "катастрофическим" и превратилось в экологическую катастрофу, но в то же время страна планирует расширить собственное производство ископаемого топлива, которое способствует обмелению.

Вернувшись в Казахстан, Сарсенбаев пытается привлечь внимание к бедственному положению Каспийского моря с помощью красивых, масштабных видео, которые он публикует в Instagram.

Если климатический кризис и чрезмерное потребление воды продолжатся, он опасается, что "Каспийское море может постигнуть судьба Аральского моря".

В Иране Джаванмарди продолжает фотографировать побережье Каспийского моря, документируя загрязнённую воду, обмелевшие берега и высохшие морское дно, а также показывая красоту, которая всё ещё существует, и связь людей с морем.

Он хочет, чтобы люди осознали, что исчезает.