Казахстанского бизнесмена объявили в розыск в Кыргызстане
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По подозрению в финансировании ОПГ Камчибека Кольбаева объявлен в розыск казахский предприниматель, владелец центра отдыха "Симирам" Ясынжан Таиров, передаёт BaigeNews со ссылкой на vesti.kg. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.
"Установлены факты финансирования деятельности ОПГ т.н. "вора в законе" Камчибека Асанбека, входившего в международную преступную группировку "Братский круг", со стороны бизнесмена РК Таирова Ясынжана Ниязовича. Так, Таиров, зная, о преступной деятельности Асанбека и его неоднократной судимости за тяжкие и особо тяжкие преступления, в целях получения покровительства установил с ним связь для ведения совместных бизнес проектов на территории КР. В частности, передал ему 200 тысяч долларов США", - отметили правоохранители.
По их информации, владелец центра отдыха "Симирам" на постоянной основе предоставлял коттеджи и номера представителям ОПГ для организации их досуга и отдыха. Всегда оказывал знаки внимания и преподносил дорогостоящие подарки Асанбеку, при проведении им каких-либо торжеств и праздничных мероприятий.
"Встречи между Таировым и т.н. "вором в законе" проходили в Чолпон-Ате, на территории комплекса "Барс", принадлежащему Асанбеку и аффилированным ему лицам. Поэтому, на основании собранных материалов, Таирову постановлением Октябрьского районного суда Бишкека заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предприниматель объявлен в розыск, том числе межгосударственный и по линии НЦБ "Интерпола" для привлечения к уголовной ответственности", - заключили в ведомстве.
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