Казахстанского бизнесмена объявили в розыск в Кыргызстане

По подозрению в финансировании ОПГ Камчибека Кольбаева объявлен в розыск казахский предприниматель, владелец центра отдыха "Симирам" Ясынжан Таиров, передаёт BaigeNews со ссылкой на vesti.kg. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

"Установлены факты финансирования деятельности ОПГ т.н. "вора в законе" Камчибека Асанбека, входившего в международную преступную группировку "Братский круг", со стороны бизнесмена РК Таирова Ясынжана Ниязовича. Так, Таиров, зная, о преступной деятельности Асанбека и его неоднократной судимости за тяжкие и особо тяжкие преступления, в целях получения покровительства установил с ним связь для ведения совместных бизнес проектов на территории КР. В частности, передал ему 200 тысяч долларов США", - отметили правоохранители.

По их информации, владелец центра отдыха "Симирам" на постоянной основе предоставлял коттеджи и номера представителям ОПГ для организации их досуга и отдыха. Всегда оказывал знаки внимания и преподносил дорогостоящие подарки Асанбеку, при проведении им каких-либо торжеств и праздничных мероприятий.