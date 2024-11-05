Казахстанский биометрический сервис Alaqan покоряет зарубежные рынки
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Казахстанский биометрический сервис Alaqan представлен на VII Китайской международной импортной выставке в Шанхае. Авторы уникального проекта намерены наладить новые контакты с китайскими бизнесменами, а также с партнёрами из других стран, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.
Alaqan – это инновационная биометрическая система, использующая идентификацию человека по рисунку вен ладони для безопасных и удобных платежей, контроля доступа и учёта данных. Технология позволяет совершать оплату и авторизоваться без необходимости использования карт, наличных или мобильных устройств, обеспечивая бесконтактный и защищенный способ взаимодействия с инфраструктурой.
"Это даёт человеку свободу действий. Наша система уже используется в школах и известна как экосистема Alaqan Mektep. Благодаря ей ребёнок посредством ладони заходит в школу, покупает еду, берёт книги в библиотеке, открывает свой шкафчик и за всем этим могут следить родители. На сегодня система Alaqan Mektep внедрена в учебных заведениях нескольких регионов, уже около 300 школ подключены. За рубежом мы также представлены в арабских странах, где наша разработка используется как платёжная система. Завтра мы летим в Сингапур, и уже будем осваивать рынок Юго-Восточной Азии", — отметил основатель компании Берик Нурымбетов.
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