Казахстанский биометрический сервис Alaqan покоряет зарубежные рынки

Казахстанский биометрический сервис Alaqan представлен на VII Китайской международной импортной выставке в Шанхае. Авторы уникального проекта намерены наладить новые контакты с китайскими бизнесменами, а также с партнёрами из других стран, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Alaqan – это инновационная биометрическая система, использующая идентификацию человека по рисунку вен ладони для безопасных и удобных платежей, контроля доступа и учёта данных. Технология позволяет совершать оплату и авторизоваться без необходимости использования карт, наличных или мобильных устройств, обеспечивая бесконтактный и защищенный способ взаимодействия с инфраструктурой.