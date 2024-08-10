  • 10 Августа, 23:46
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Казахстанский би-бой Амир Закиров не вышел в полуфинал и завершил выступления на Олимпиаде

Сегодня, 23:26
АВТОР
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Турар Казангапов Сегодня, 23:26
Сегодня, 23:26
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Фото: Турар Казангапов

Казахстанский би-бой Амир Закиров не смог выйти в полуфинал Олимпийских игр-2024, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Оlympic.kz

В 1/4 финала Закиров бился против би-боя VICTOR из США, чемпиона мира 2023 года. Противники провели баттл из трех раундов. VICTOR выиграл встречу со счетом 3:0 - Закиров завершил свое выступление.

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