Казахстанский беспилотник успешно прошел испытания

Фото: gov.kz

АО "НК "Казахстан инжиниринг" успешно провело испытания модернизированного беспилотного летательного аппарата "Шагала-М", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Мининдустрии.

В ходе обновления были улучшены тактико-технические характеристики аппарата, а именно его скорость, высота и дальность полета.

Председатель правления АО "НК "Казахстан инжиниринг" Темиржан Абдрахманов отмечает, что БПЛА имеет широкое применение, он может использоваться для мониторинга нефтепроводов, газопроводов и линий электропередач, вместо вертолетной техники для мониторинга ситуации в рамках поисково-спасательных работ и в качестве ретрансляторов для средств связи и управления при ЧС.

"Преимущество в том, что для "Шагала-М" не нужна взлетная полоса. Стоимость дешевле зарубежных аналогов. На реализацию продукции получены сертификаты – СТ-KZ, индустриальный сертификат и соответствующий патент", - рассказал генеральный директор ТОО "R&D центр "Казахстан инжиниринг" Гани Байсеитов.

В 2023 году в МИИР РК разработаны правила эксплуатации беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве нашей страны, которые должны урегулировать не только порядок использования воздушного пространства, но и учета, категорирования БПЛА и выдачи разрешительных документов для них.

В свою очередь, в "Казахстан Инжиниринг" на базе авиационно-учебного центра запускается программа подготовки пилотов и механиков для обеспечения безопасной и эффективной работы дронов и коптеров гражданского назначения.