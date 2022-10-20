Казахстанский автопром вырос на 25 процентов на фоне мирового кризиса

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Тем временем в Китае рост выпуска составил лишь пять процентов, в Южной Корее — менее двух процентов, а японские и английские автопроизводители в минусе

Казахстанский автопром выдерживает позитивную динамику: на фоне глобальных проблем и замедления мировых лидеров производство в РК выросло на 25 процентов за год, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Еnergyprom.kz.

Автомобильная промышленность в целом переживает не лучшие времена: сказались затяжная пандемия и последовавшие локдауны, острый дефицит полупроводников и общее разрушение глобальных логистических цепочек. Затем проблем прибавил геополитический кризис, связанный с войной в Украине, который добил цепочки поставок компонентов и сырья, в том числе необходимых для автопрома.

Тем не менее автопром Казахстана кризисные явления затронули не столь сильно: так, за январь — август текущего года в стране было произведено 68,6 тысячи автомобилей, что сразу на 24,7 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Заметим: согласно данным аналитиков Automotive Industry Portal MarkLines, в сравнении со многими странами-автопроизводителями РК занимает сильнейшие позиции по росту выпуска авто в мире. Также значительный рост производства был отмечен в таких странах АСЕАН как Малайзия и Индонезия — на 70,3 процента и 31,5 процента соответственно. В Китае, стране-лидере по выпуску автомобилей, производство выросло лишь на 4,9 процента за аналогичный период, а в США — на 7,4 процента. Более того, если в Германии выпуск автомобилей вырос, пусть и всего на 3,4 процента, а в Южной Корее — лишь на 1,7 процента, то в таких странах как Великобритания и Япония производство и вовсе заметно сократилось — на девять процентов и 9,7 процента соответственно. При этом, к примеру, жителей уже упомянутой Южной Кореи предупредили, что время ожидания для покупателей Hyundai, Kia и Genesis может занять до 2,5 года (годом ранее те же автомобили доставляли покупателям через порядка 11 месяцев после покупки). К тому же в соседней России объёмы производства автомобилей обрушились сразу на 58,9 процента, до 431,8 тысячи авто за январь — август 2022 года.

Если пересчитывать в соотношении количества произведённых автомобилей на численность населения, показатель РК (35 произведённых за восемь месяцев авто на 10 тысяч человек населения) окажется чуть выше, чем у Индонезии (32 авто), и заметно выше, чем у Индии (18 авто) или Пакистана (шесть авто).

Только за август 2022 года в РК было произведено 9000 автомобилей, что на 14,8 процента больше по сравнению с августом прошлого года.

При этом среднемесячный рост производства в текущем году составил 25,3 процента. Наименьший рост был отмечен в феврале — лишь на 4,6 процента, а самый высокий в мае — сразу на 60,6 процента по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее.

Наибольшее количество автомобилей было произведено за июнь (11,2 тысячи), следом идут май (9,9 тысячи) и уже упомянутый август.

В общем количестве произведённых за январь — август текущего года автомобилей 62,5 тысячи пришлись на легковые авто — это сразу на 31,6 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Ещё 4,8 тысячи единиц техники пришлось на грузовые автомобили. Также было произведено 712 автобусов, 396 прицепов и полуприцепов и 182 единицы прочей специализированной техники.

В разрезе заводов самый большой объём выпуска пришёлся на костанайский "СарыаркаАвтоПром": 42,6 тысячи единиц техники. Здесь производство выросло на 28,3 процента за год.

Следом идёт алматинский Hyundai Trans Kazakhstan: 22,1 тысячи ед., рост за год — на 30,8 процента. Значительное количество машин также было произведено на заводах "СемАЗ" (1,4 тыс. ед.), "КАМАЗ-Инжиниринг" (809 ед.) и Hyundai Trans Auto (704 ед.).