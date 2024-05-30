Казахстанский "Артек" хотят создать в ВКО

Идею создания общеказахстанского лагеря для детей на территории региона высказал аким ВКО Ермек Кошербаев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Ермек Кошербаев предложил расширить приём в загородные лагеря ВКО детей из регионов Казахстана, пострадавших во время весеннего наводнения. Напомним, что намерение разместить в ВКО на отдых школьников из пострадавших районов областные власти высказали ещё весной.

"Где-то добывают нефть, где-то газ, где-то сеют хлеб. А у нас есть общее достояние всего нашего народа – наша природа. Мы должны создать условия для наших же граждан, чтобы они могли приезжать к нам. Это вопрос внутреннего туризма. А начать предлагаю в этом году. Давайте принимать детей из других регионов, особенно тех, которые пострадали от паводков. Переговорить с нашими предприятиями и хозяйствами, кто бы взял шефство. Я понимаю, бюджет мы не готовили. Скажем, в Глубоковском, Шемонаихинском районах, Катон-Карагае, Улкен Нарыне, Курчуме, Маркаколе есть такие возможности", – сказал аким на заседании областного акимата.

В ВКО готовятся к приёму детей 13 загородных лагерей: девять государственных и четыре частных. Планируется, что за время летних каникул в них отдохнут 8 575 детей.