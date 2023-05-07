Казахстанский армрестлер эффектно победил 160-ти килограммового американца

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26-летний рукоборец из Астаны Алижан Муратов вновь порадовал фанатов армрестлинга зрелищной победой, сообщает BaigeNews.kz.

На престижном профессиональном армфайте "East vs West 7" прошедшем в Стамбуле Муратов в пятираундовом поединке одолел 163-килограммового армрестлера из США Коди Меррита. При этом вес казахстанского рукоборца составляет 100 килограммов. Армфайт завершился со счетом 3:0 в пользу казахстанца. Поединок проходил на левой руке.

В интервью после армфайта Алижан поздравил казахстанцев за поддержку и отметил, что к этому турниру он подготовился на все 100%, поэтому и такой высокий результат.

Также после поединка Алижан Муратов обратился к известному канадскому профи армрестлеру Девону Ларрату, с предложением провести армфайт.

"Девон, почему ты убегаешь от меня и не отвечаешь на сообщения?" - сказал с улыбкой Муратов.

До этого Муратов выступал на "East vs West 6", где одержал свою первую победу на этом турнире.

Отметим, что на турнире в субботу выступили еще два казахстанца Кыдргали Онгарбаев (Туркестанская область) и Георгий Дзеранов (Астана), которые также одержали победы в своих армфайтах. Онгарбаев не оставил шансов грузинскому рукоборцу Иракли Зиракашвилли, а Дзеранов одолел борца из Турции Арифа Эртема.